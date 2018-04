TSG-Keeper Norman Quindt in Erwartung des Elfmeters. Marcel Schlosser tritt an und markiert das 1:1. Später macht's Schlosser noch einmal.

TSG-Keeper Norman Quindt in Erwartung des Elfmeters. Marcel Schlosser tritt an und markiert das 1:1. Später macht's Schlosser noch einmal. Bildrechte: Marcus Schädlich

Bei den Auerbachern fehlte Sebastian Schmidt wegen einer Erkältung. Ihn vertrat Marcel Schlosser, Albert Löser rückte in die Defensive. Die Gastgeber übernahmen sofort das Zepter und versuchten über viel Ballbesitz, die Neustrelitzer in Verlegenheit zu bringen. Die Gäste standen sehr tief und legten es auf gelegentliche Konter an, die aber über Ansätze nicht hinauskamen. Die 380 Zuschauer mussten lange auf eine wirklich gute Torchance warten, pünktlich mit Beginn des Nieselregens wurde sie ihnen geboten. In der 37. Minute prüfte Marc-Philipp Zimmermann mit einem scharfen Kopfball TSG-Torhüter Norman Quindt, der geradeso mit den Händen dran kam. Ein leichter Weckruf für die Hausherren, die nunmehr den Druck erhöhten und vermehrt über die Außen kamen. Die Flanken fanden aber keinen Abnehmer.

Die zweite Hälfte begann bitter für die Mannschaft von Michael Hiemisch. Die Vogtländer hatten sich kaum gesammelt, da lagen sie plötzlich mit 0:1 im Hintertreffen. Nach einem Neustrelitzer Angriff über die linke Seite kam Arbnor Dervishaj an den Ball und traf ins lange Eck zur Gäste-Führung. Ein paar Minuten waren die Gastgeber geschockt, dann wurden sie wieder lebendiger.



Auerbach drängte die Gäste in die eigene Hälfte und bekam in der 69. Minute die Chance zum Ausgleich. Nach einem Foul am eingewechselten Thomas Stock zeigte der Schiri auf den Punkt – und Marcel Schlosser nutzte die Möglichkeit zum 1:1. Jetzt kamen die Auerbacher auf Betriebstemperatur und entdeckten ihre "Liebe" für Aluminium. Zunächst köpfte Zimmermann an den Pfosten (73.), sechs Minuten später landete ein Schlosser-Freistoß auf der Lattenoberkante des TSG-Tores. Drei Minuten vor Ultimo gelang dann dem VfB das siegbringende 2:1 per Elfmeter. Duplizität der Ereignisse: Wieder wurde Stock gelegt, erneut verwandelte Schlosser. Auerbach hatte den Dreier im Kasten