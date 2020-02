Die Umbenennung ist der vorläufige Höhepunkt der Renovierungsarbeiten des VfB am eigenen Stadion, in das über die Jahrzehnte hinweg ein mittlerweile siebenstelliger Betrag investiert wurde. Nun hat sich ein Sponsor die Namensrechte gesichert. VfB-Manager Volkhardt Kramer glaubt nicht, dass dies beim Auerbacher Anhang auf Kritik stoßen wird. Im Gegenteil: "Unsere Fans können gespannt sein. Wir gehen davon aus, dass der Name große Zustimmung bei ihnen findet", sagte Kramer dem MDR. Mehr werde erst unmittelbar vor dem Spiel bekanntgegeben, ergänzte der 68-Jährige.



In den vergangenen zwei Jahren hatte der Verein den Aufwand noch einmal intensiviert, erneuerte einen Teil der Tribünen und steht darüber hinaus kurz vor dem fertigen Aufbau einer 40 Quadratmeter großen Videoleinwand. Besonders kurios ist dabei die Herkunft einzelner Bestandteile. Um die Kosten möglichst gering zu halten, bedienten sich die Verantwortlichen bei anderen Klubs aus der Region und erstand dort ausrangierte Bestandteile.