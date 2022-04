"Wir sind überaus glücklich darüber, dass beide Spieler und der Trainer diese Loyalität für unseren Verein zeigen und so für die letzten Spiele und die Mannschaft ein positives Zeichen setzen“, sagte VfB-Präsident Knut Beyse in einer Pressemitteilung. Zimmermann ist seit Jahren die Lebensversicherung der Vogtländer. Der 32-jährige Top-Stürmer erzielte in 148 Pflichtspielen 89 Tore für den VfB. Er spielt seit Januar 2017 in Auerbach. Der 33-jährige Schmidt ist sogar noch ein halbes Jahr länger da und stand bisher in 169 Pflichtspielen im Tor.