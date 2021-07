Am kommenden Samstag startet der VfB Auerbach gegen Union Fürstenwalde in die neue Regionalligasaison (13 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Mit an Bord sein werden auch zwei neue Gesichter. Wie der Verein am Donnerstag (22. Juli) bekanntgab, schließen sich Tomas Kepl und Lucas Seidel den Vogtländern an.