Nachfolger wird vorerst ehrenamtlich Michael Stöhr-Gäbler. Der 37-Jährige hat ebenfalls VfB-DNA, er ist seit 32 Jahren im Klub aktiv und derzeit im Vorstand. Zur neuen Saison soll übernimmt Stöhr-Gäbler dann hauptamtlich die Geschäftsführung bei den Vogtländern. Volkhardt Kramer wurde im Laufe der Jahre immer mehr zum Gesicht des VfB. Der gebürtige Halberstädter war 1973 als Spieler nach Auerbach gekommen und arbeitete bereits ein Jahr später als Trainer. In der Regionalliga gilt er als bestens vernetzter, ebenso meinungsstarker wie hochangesehener und freundlicher Funktionär, der den VfB in der Regionallliga Nordost etabliert hat.

Auf der offiziellen Vereinshomepage begründete er seinen Rückzug nun wie folgt: "Natürlich liegt es auch in der 'Natur der Sache', dass eine so lange Zusammenarbeit etwas eingefahrene Strukturen und Abläufe zur Folge hat. Insbesondere im Verantwortungsbereich des Sportlichen Leiters des Regionalligateams kann die bereits vollzogenen Aufgabenübertragung dazu führen, neue Impulse zu setzen." Kramer betonte, dass dieser Schritt "hoffentlich" dazu beitrage, "eine gewisse Stagnation zu überwinden, alte Strukturen aufzubrechen, um damit den Verein wieder weiter voranzubringen beziehungsweise Abwärtsentwicklungen zu stoppen."

Aktuell droht dem Tabellenvorletzten jedoch der Abstieg – zehn Jahre nach dem Aufstieg in die Regionalliga. Vor allem unter der angekündigten Verkleinerung der Nordoststaffel von derzeit 20 auf wieder 18 Teams leidet der VfB. Zu massiven Verstimmungen zwischen Kramers VfB und dem NOFV sorgte in diesem Zuge, dass der Verband einen Auerbacher Antrag abwies, die Reduzierung aufgrund den Folgen der Corona-Pandemie in dieser Saison auszusetzen.