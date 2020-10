So richtig auf Touren kommt der VfB Auerbach trotz seiner Torkanone Marc-Philipp Zimmermann nicht in dieser Saison. Zwar hat der Knipser bereits 11 Tore erzielt, auf dem Punktekonto schlägt sich das aber nicht nieder. Elf Zähler haben die Vogtländer da, in den letzten vier Partien gab es nur ein einziges Pünktchen. "Wir sind schon enttäuscht. Wir haben mal eine gute Halbzeit, dann wieder eine schlechte. Wir machen einfach zu viele individuelle Fehler. Das ist ein bisschen eine Seuche in dieser Saison“, sagt Manager Volkhardt Kramer, der aber neben dem rein sportlichen noch ganz andere Sorgen hat.

Ab kommenden Montag darf nämlich laut einer Mitteilung der Stadt Auerbach auf allen städtischen Sportstätten kein Spiel- und auch kein Trainingsbetrieb stattfinden. "Alle Sportstätten werden am 2. November geschlossen. Wenn das Verbot so bleibt, hat sich alles erledigt“, so Kramer. Bedeutet: Ein Restart im Dezember ist dann nahezu ausgeschlossen, weil die Mannschaft dann – Stand heute (29.10.2020) – erst wieder ins Training einsteigen könnte. Am Samstag (31.10.2020) wird auf alle Fälle noch einmal gespielt. Vor 100 Zuschauern. "Die 500 aus dem Halberstadt-Spiel wurden jetzt wieder zurückgezogen. Da wir mehr Dauerkartenbesitzer haben, müssen wir erst mal sehen, wie wir das machen", so Kramer.