Seit vergangenem Samstag (13.05.2023) ist es amtlich: Germania Halberstadt steigt aus der Regionalliga ab. Das eigene 2:2 bei Chemie Leipzig und der Drittliga-Abstieg des FSV Zwickau ( 0:1 gegen Dynamo Dresden ) besiegelten für den Tabellen-Vorletzten aus dem Harzvorland die Rückkehr in die Oberliga Süd nach zuletzt sechs Jahren Regionalliga-Fußball in Folge.

Der Schmerz über den zweiten Absturz in die Fünftklassigkeit in den vergangenen zwölf Jahren hält sich beim VfB allerdings in Grenzen. "Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen", geht es Trainer Manuel Rost pragmatisch an. "Die Welt geht nicht unter, wenn wir eine Klasse tiefer spielen", erklärt Germania-Präsident Erik Hartmann im "Sport im Osten"-Gespräch. "Wir hatten aufgrund der schlechten Hinserie schon länger die Erwartung, dass wir uns verabschieden müssen". Halberstadt musste bis zum 17. Spieltag auf den ersten Sieg warten, sammelte zuvor in den ersten 16 Spielen nur vier Punkte.