Die zweite Hälfte Halberstadt also in Unterzahl. Chemie drehte sofort auf und stellte in der 52. Minute den Anschluss her. Nach Surek-Vorlage verlängerte Fasbender und traf zum 1:2. Nun wurde es ein Spiel auf ein Tor.



Eine Chemie-Welle nach der anderen rollte auf das Halberstädter Tor zu, doch die Gastgeber wehrten sich nach Kräften. Mvibudulu und Co. brachten das Spielgerät einfach nicht über die Torlinie. Was durchkam, wurde dann von Halberstadts Schlussmann Sowade entschärft. Mit etwas Glück und großem Kampfgeist brachten die Halberstädter den knappen Vorsprung über die Ziellinie.

Duell zwischen Chemies Morgan Fassbender und dem Halberstädter Fabian Wenzel. Bildrechte: imago images / Jan Huebner