Der frühere Fußballprofi und -trainer Jürgen Sundermann ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte der Bundesligist VfB Stuttgart unter Berufung auf Sundermanns Familie am Mittwoch (05.10.2022) mit. Demnach starb der einstige Aufstiegsheld der Schwaben am vergangenen Dienstag.

Sundermann führte die Stuttgarter in der Saison 1976/1977 als Trainer zurück in die Bundesliga. In den 1990er Jahren war er als Trainer in Leipzig aktiv. Im Mai 1991 übernahm Sundermann den 1. FC Lok Leipzig, der gerade die letzte DDR-Oberliga-Saison auf Platz sieben beendet hatte. Nach der erfolgreichen Qualifikationsrunde für die 2. Bundesliga nannte sich der Verein fortan VfB Leipzig.