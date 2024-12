Plauen belegt zur Winterpause Rang 16 in der Regionalliga und steht damit nur knapp über dem Strich. Zuletzt verlor der von Karsten Oswald trainierte Aufsteiger vier Spiele in Serie, hat allerdings auch noch zwei Spiele in der Hinterhand. Die witterungsbedingt abgesagte Partie gegen den Halleschen FC wird am 28. Januar nachgeholt. Das Auswärtsspiel bei Viktoria Berlin am 19. Februar.