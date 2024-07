In seiner bisherigen Vita stehen 83 Regionalliga-Einsätze mit 17 Toren und 56 Oberliga-Spiele mit 38 Toren zu Buche. Und zwar für die Vereine VfB Lübeck, Optik Rathenow, VFC Plauen und FSV Zwickau. Schon am Freitag (13. Juli 2024) können sich die VFC-Fans auf ihren Liebling freuen, denn dann tritt Plauen im einem Testspiel gegen den Drittligsten Erzgebirge Aue an - aller Voraussicht nach mit Will im Kader.