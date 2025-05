Am Sonntag wird in Plauen noch einmal ein Regionalliga-Spiel angepfiffen. Der VFC spielt gegen den FC Eilenburg, für den es noch um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht. Dagegen steht das Team von Trainer Sedat Gören schon als Absteiger fest. Nach nur einer Saison geht es also für die Vogtländer wieder zurück in die Oberliga. "Dieses Spiel soll zum einen ein Abschiedsfest, zum anderen aber auch der Auftakt zur Jagd werden, die wir gemeinsam mit euch Fans feiern. Lasst uns das Stadion noch einmal zum Beben bringen und den Spielern, die gehen, den Respekt und die Stimmung schenken, die sie verdienen", heißt es auf der Homepage des Vereins.