Mann des Tages in Auerbach: VfB-Angreifer Marc-Philipp Zimmermann (2.v.re.) gelang ein Viererpack. Bildrechte: Marcus Schädlich

Rathenow hatte nun mehr Ballbesitz, agierte aber unsicher in der Verteidigung. Das nutzten die Gastgeber aus: Eine weitere Schlosser-Flanke ließ Optik-Torwart Lucas Hiemann durchrutschen und Zimmermann machte den lupenreinen Hattrick perfekt (33.). Kurz vor der Pause hätte Thomas Stock sogar noch erhöhen können, doch traf frei vor dem Tor nur den Pfosten (44.).

In der zweiten Halbzeit versuchte Auerbach, die Entscheidung herbeizuführen – und belohnte sich für den Aufwand: Amer Kadric erlief einen langen Ball und schob zum 4:0 ein (54.). Zwar wollte Rathenow nicht aufgeben und kam durch Matti Langner (59.) und Yavuz Aydogdu (83.) noch einmal heran. Doch der letzte Akt in diesem emotionalen Kellerduell gehörte – natürlich – Zimmermann, der per Kopf nach Freistoß für die Entscheidung sorgte (87.).