Die Bilanz gegen die Viktoria ist für die Probstheidaer ziemlich ernüchternd. In zehn Spielen gab es nur einen Sieg, ein 2:0 im August 2019 auswärts. Ein Torschütze von damals ist auch heute noch dabei und treffsicher: Djamal Ziane besorgte einst die 1:0-Führung. Historisch gesehen stehen die Chancen auf ein Unentschieden hoch: Sechsmal haben sich beide schon Remis getrennt bei drei Niederlagen für die Leipziger.

Viktoria spielte zum Auftakt 1:1 in Jena - Torschütze Christopher Theisen erzielte hier das 1:0.

Viktoria spielte zum Auftakt 1:1 in Jena - Torschütze Christopher Theisen erzielte hier das 1:0. Bildrechte: IMAGO/Christoph Worsch

Lok-Trainer Almedin Civa hat das unterhaltsame 4:2 zum Auftakt gegen Hertha II intensiv ausgewertet. Zufrieden zeigte sich der Chefcoach mit dem abgeklärten Zweikampfverhalten und dem Umschaltspiel in die Offensive, durch das der FCL die Berliner Talente-Truppe überrannte und teils sogar überforderte. Als eigene Baustelle nimmt er die Zone zwischen Außen- und Innenverteidigung war, gerade wenn Viktorias Flügelflitzer hier von der Seite ins Zentrum ziehen, sollte die Absprache besser klappen als zuletzt. Civa warnt deshalb: "Berlin kommt mit viel Tempo über Außen. Wir müssen unser Spiel durchdrücken, dürfen ihnen nicht in die Karten spielen."

Im Vergleich zum Drittliga-Absteiger, der nur eine Handvoll Profis aus der Vorsaison im Kader stehen hat, hielten die Leipziger zum zweiten Mal in Serie ihr Team größtenteils zusammen. Die Truppe ist somit eingespielt, während die Viktoria sich erst finden muss. "Für die ganze Saison wird das ein Vorteil", ist Civa da ein Überzeugungstäter. "Wir haben letzte Spielzeit 16, jetzt 15 Spieler behalten. Bei den Aufstiegsumfragen werden wir nirgendwo erwähnt, liegen vom Budget wahrscheinlich auf Platz sieben bis neun in der Liga."

Djamal Ziane und Sascha Pfeffer sind die Konstanten eines Lok-Teams mit wenig Personalwechseln, spielen seit acht bzw. fünf Jahren für den FCL. Bildrechte: IMAGO/Christian Schroedter

Der FCL würde so gern unterm Radar wieder an die Spitze fliegen. Gerade in den Auftaktspielen kann es helfen, wenn die Abläufe im Team schon klarer sind. "Trotzdem dürfen wir uns keine Unkonzentriertheiten leisten", schränkt Civa den Pluspunkt nur ein. Als Leistungsträger schätzt der Coach bei den Hauptstädtern Abwehrchef Jakob Lewald, Mittelfeldabräumer Berk Inaler und Stürmer Christopher Theisen ein.