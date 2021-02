Es sei sein Ziel gewesen, für einen ambitionierten Verein spielen zu können. Das sei jetzt der Fall, so Jopek. Der FC Viktoria 1889 habe sich ehrgeizige Ziele gesetzt und sei in der richtigen Spur. Die Berliner führen die Tabelle in der Regionalliga mit acht Punkten an und sind auf dem besten Weg in die 3. Liga.