Noch für April kündigt Scholz neue Spieler für Lok an. Nach dem 20. April, denn dieses Datum ist wichtig für die ambitionierten Lok-Pläne. Am 20. April soll in der Aufsichtsratssitzung der Budgetplan für die kommende Saison abgenickt werden. Dieser soll es in sich haben, laut "Bild"-Zeitung will Lok in die nächste Saison mit 1,5 Millionen Euro gehen - das wäre eine Verdreifachung des Etats.