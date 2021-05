Paul Schinke vom 1. FC Lok Leipzig beendet seine Spielerkarriere beim Regionalligisten. Der frühere Kapitän wird den Blau-Gelben aber hinter den Kulissen in ehrenamtlicher Funktion erhalten bleiben. Das teilte der Verein am Montagabend mit. Demnach soll Schinke beim Leipziger Traditionsklub künftig als Sponsor und Repräsentant zum Einsatz kommen.

"Während der Corona-Pandemie hatte ich das große Glück, mein berufliches Geschäftsfeld, dass neben dem Fußball stattfindet, erfolgreich auszubauen. In dieser verrückten Zeit habe ich mich individuell fit gehalten, doch aufgrund des hohen Pensums beider Verpflichtungen bin ich nun aber an einem Punkt angelangt, an dem ich meine Fußballkarriere im professionellen Bereich vorerst an den Nagel hängen werde. Ich bin mit Lok tief verwurzelt und möchte gern mithelfen den Verein mit meinem Netzwerk, welches ich mir in den letzten Monaten aufgebaut habe, zu unterstützen und der Loksche als Sponsor zu helfen", sagte Schinke.