Frage: Herr Gökkurt, wie kam der Kontakt zum ZFC Meuselwitz eigentlich zu Stande?

Koray Gökkurt: "Ich beschäftige mich seit knapp zweieinhalb Jahren mit der Nordoststaffel und habe Frank Müller (Anm. Red.: damals noch Trainer bei Oberligist Wismut Gera) in dieser Zeit kennenlernen dürfen. Außerdem hatte es in dieser Zeit schon das eine und andere Gespräch mit Nordost-Regionalligisten gegeben. Herr Müller und ich, wir haben uns regelmäßig über den Fußballsport und die Regionen ausgetauscht. Als sich eine Veränderung beim ZFC herauskristallisierte, rief Frank (jetzt Sportlicher Leiter beim ZFC Meuselwitz) mich an und das Thema wurde spannend.(lacht) Kurz vor dem Auerbach-Auswärtsspiel Mitte März traf ich dann Präsident Hubert Wolf in Meuselwitz. Da hatte ich mir schon die tolle Infrastruktur angesehen und war begeistert."

Für wie lange haben Sie sich an den Verein gebunden?

"Der Vertrag läuft zunächst ein Jahr. Wir wollen uns aber möglichst früh in der Rückrunde zusammensetzen wegen einer Verlängerung. Ziel ist, dass es eine langfristige Zusammenarbeit gibt."

Wussten Sie eigentlich vorher, wo Meuselwitz liegt?

"Mir war Meuselwitz bekannt, denn wenn ein Verein über 10 Jahre auf der Regionalligalandkarte zu sehen ist, macht es auch eine Kleinstadt bekannter."

Haben Sie spontan zugesagt, immerhin ist es ein Schritt, von Köln in die "Provinz" nach Meuselwitz zu gehen?

"Nein, diese Entscheidung habe ich in Ruhe und mit Bedacht getroffen. Ich hatte ja ausreichend Zeit und viele gute Gespräche, um so einen wichtigen Schritt zu gehen. Ich wollte ja an die Linie zurück. Ich war zweieinhalb Jahre bei Fortuna Köln U19-Trainer und zugleich noch Co-Trainer der Drittligamannschaft. Seit Mitte 2019 bin ich in meiner Wahlheimat Köln im Nachwuchsleistungszentrum bei Viktoria. Das Regionalliga-Projekt ist jetzt ein gesunder nächster Schritt."

Was wird aus dem Meuselwitzer Co-Trainer Marco Kämpfe?

"Marco Kämpfe bleibt. Ich habe mich sehr bemüht, denn was gut lief und passt, soll auch erhalten bleiben. Ich habe Marco besucht, wir waren schnell auf einer Wellenlänge. Die Chemie stimmt. Er ist einer aus der Region, hatte schon viele Erfolge. Das er bleibt, ist Gold wert." Marco Kämpfe bleibt auch kommende Saison in Meuselwitz. Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Werden Sie in Meuselwitz oder dann doch im benachbarten Leipzig ihre Zelte aufschlagen?

"Die Entscheidung ist noch komplett offen. Ich bin gebürtiger Flensburger, habe in den Innenstädten von Hamburg und Köln gelebt, da würde Leipzig passen. Aber bisher ist nichts entschieden."

Kennen Sie schon den ein oder anderen Spieler beim ZFC?

"Bevor ich unterschrieben hatte, habe ich mich mit den Spielern im Vorfeld auseinander gesetzt, so wie mit der Liga, denn in der aktuellen Saison konnte ich über zehn Spiele in der Nordoststaffel scouten (Anm. u.a. Lok Leipzig – ZFC Meuselwitz) und arbeite mich da weiter ran. Mir fiel positiv auf, dass die Mannschaft hungrig und dynamisch erscheint und viel Potential mitbringt, welches selbstverständlich auf die Vorarbeit des aktuellen Trainer-und Funktionsteams zurückzuführen ist. Momentan laufen Gespräche mit den Spielern, wir sind auf einem guten Weg." Gökkurt freut sich auf eine hungrige Mannschaft. Bildrechte: Katrin Tretbar

Wie ist ihr erster Eindruck von Verein, Präsident und Umfeld? Konnten Sie überhaupt schon einmal nach Meuselwitz fahren?

"Ja, ich war schon mehrfach in Meuselwitz und kenne den Marktplatz, sowie die hervorragende Infrastruktur des ZFC. Ich hatte sehr positive und vertrauensvolle Gespräche mit den handelnden Personen sowie dem Vorstand und bin auf ein Umfeld gestoßen, welches sehr strukturiert und professionell arbeitet. Auf besonderer Weise hat mich aber die offene und empfängliche Art der Führungsriege für neue Ideen und Impulse begeistert."

Welche Stationen haben Sie bisher in ihrer Vita? Ist es die erste Trainerstation im Männerbereich?

"Ich war sieben Jahre Regional- und Bundesliga-Trainer überwiegend im U19- aber auch im U17-Bereich, u.a. beim HSV, BW Friesdorf, Bergisch Gladbach 09 und Fortuna Köln. Zudem durfte ich im Profifußball zweimal als Assistenztrainer Erfahrungen sammeln. Aber ja, als Cheftrainer ist es meine erste Station im Männerfußball."

Mit welcher Philosophie wollen Sie in Meuselwitz die Zuschauer – die oft auch kritisch mit ihrer Mannschaft umgehen – begeistern?

"Mit modernem, attraktivem und variablem Fußball, der mit viel Mentalität und Athletik abgerundet ist. Ziel ist, dass man nach 70 Minuten noch eine Schippe drauflegen kann. Und besonders wichtig ist hierbei die Variabilität. Und eine tolle Stimmung kann entstehen, wenn man sich wohl fühlt und gern hingeht. Und das ist in Meuselwitz ja jetzt schon gegeben. Die Mannschaft spielt seit Jahren im Mittelfeld der Regionalliga. Und wer weiß, vielleicht gelingt ja auch mal eine Überraschung." Zielstellung - mehr Zuschauer mit attraktiven Fußball locken. Bildrechte: imago images/Picture Point

Wie sehen Sie die Regionalliga Nordost? Auf welche Mannschaften freuen Sie sich besonders?

"Ich freue mich in erster Linie auf meine Mannschaft, es ist eine starke und sehr interessante Liga, daher werden wir optimal vorbereitet und voller Freude jedes Spiel angehen."

Zum Schluss eine Frage zur aktuellen Situation im Amateurfußball: In einer MDR-Umfrage unter den Vereinen der Regionalliga Nordost hat sich eine große Mehrheit für den Abbruch der Saison ausgesprochen. Wie ist Ihre Meinung zur aktuellen Problematik?

"Ich denke, ein Abbruch macht Sinn, allein, um die Überlebenschancen zu gewährleisten. Für viele Vereine gibt es ohne Zuschauer kein Überleben. Rein sportlich tut mir das aber vom Herzen weh. Es gibt ja so viel zu klären, wer steigt auf? Ich fände zwei Drittliga-Staffeln charmant, da könnte es zum Sommer jeweils drei Aufsteiger pro Staffel geben. Ich hoffe aber vor allem, dass alle Vereine die jetzige Situation überleben."

Vielen Dank für das Gespräch.