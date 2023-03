In der Regionalliga, kreuzen am Sonnabend (16 Uhr im MDR FERNSEHEN) der FC Carl Zeiss Jena und der FC Rot-Weiß Erfurt die Klingen. Beide Vereine haben eine traditionsreiche Geschichte, in den Partien gegeneinander haben die Jenaer etwas die Nase vorn. Bisher gingen sie gegen den Erzrivalen 36 Mal als Sieger vom Platz, die Rot-Weißen konnten bisher 27 Siege einfahren. Inbegriffen sind hierbei Begegnungen in der 2. Bundesliga, 3. Liga, der Regionalliga und im Pokal.