Die Delegierten sind bereit, am Sonnabend findet in Potsdam der 10. Ordentliche Verbandstag des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) statt. Bereits am 3. Dezember 2021 wurde vom Präsidium des NOFV dieser Kongress einberufen, der nunmehr im Kongresshotel am Templiner See stattfindet.