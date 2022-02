Vor dem Thüringenduell gegen den ZFC Meuselwitz hat den FC Carl Zeiss Jena die Corona-Seuche erwischt. Wie Pressesprecher Andreas Trautmann bestätigte, sind acht Personen positiv getestet worden. Die „Bild“ hatte zuerst darüber berichtet. Am Dienstag soll ein nächster Test vorgenommen werden. "Aktuell steht der Austragung nach jetzigem Stand noch nichts im Wege. Wir wollen spielen, haben derzeit 17+1 Spieler zur Verfügung. 14+1 müssten es mindestens sein", so Trautmann.

Das Spiel soll am Samstag (Anpfiff 14:05 Uhr live im MDR und in der "SpiO"-App) im Ernst-Abbe-Sportfeld stattfinden. Dabei dürfen erstmals in diesem Jahr auch Zuschauer dabei sein. Unter Berücksichtigung der 2G-Plus-Regeung sind bis zu 2.000 Personen auf dem Stadiongelände zugelassen. Bedeutet rund 1.850 Fans sind erlaubt.