Die BSG Chemie Leipzig mischt unverändert oben mit, der FC Carl Zeiss Jena kommt nach Anlaufschwierigkeiten so langsam aber sicher in Schwung: Alles Zutaten für ein spannendes Spiel am Mittwoch (23. September). Ab 16:30 Uhr stehen sich beide Teams im Alfred-Kunze-Sportpark gegenüber, der MDR überträgt das Top-Duell im Livestream und der SpiO-App. Bevor es jedoch richtig zur Sache geht, können die Fußball-Freunde am Dienstag (22. September) noch die neuesten Infos von Jenas Rene Lange und Chemie-Spieler Benjamin Boltze im SpiO-Talk erfahren.