Somit hat das Team von Trainer André Meyer plötzlich als Zweiter mit 41 Zählern vier Punkte Rückstand zum BFC und muss am Freitag (3.12.2021) im ersten Rückrundenspiel beim FC Carl Zeiss Jena schauen, nicht gleich den Anschluss zu verlieren. Denn Jena mit 37 Punkten lauert und wäre bei einem Sieg gegen den BAK weiter im Rennen um den ersten Platz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt.

Meyer brachte es nach der Niederlage gegen den BFC auf den Punkt, woran es momentan fehlt: "Warum kommen wir nicht in die finalen Situationen? Es fehlt uns die Coolness. Wir haben immer viel Dominanz, Ballbesitz, bringen es aber final zu wenig über die Linie." Es sei Ergebnissport, du müsse man Tore schießen. Was besonders an den Berlinern nagt: Nach Altglienicke und Energie Cottbus verlor der BAK mit dem BFC gegen die nächste Topmannschaft.