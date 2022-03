Bei Germania Halberstadt sieht es etwas freundlicher aus, mit 25 Zählern rangiert die Mannschaft von Andreas Petersen auf dem 15. Tabellenplatz. Nimmt man aber den Ernstfall an und die letzten sechs Teams steigen ab, dann sind auch die Germanen in höchster Gefahr. Die Bilanz der Halberstädter ist ebenfalls verheerend, in den letzten 20 Partien wurde nur ein Sieg eingefahren. Diesen schafften die Vorharzer am 19. Februar (26. Spieltag) mit 5:2 beim VfB Auerbach.