Das nach Kiel verlegte Aufstiegs-Hinspiel von Energie Cottbus bei Weiche Flensburg am Donnerstag (Anstoß: 19 Uhr) findet wie geplant statt. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

Zuvor hatten Vertreter des schleswig-holsteinischen Innenministeriums, der Stadt Kiel, des SC Weiche Flensburg und der KSV Holstein über das Sicherheitskonzept wegen befürchteter Ausschreitungen beraten. Die Flensburger sollen es versäumt haben, rechtzeitig ein entsprechendes Konzept vorzulegen, weshalb die Partie auf der Kippe stand. Es wird mit bis zu 5000 Cottbuser Fans gerechnet, ein Teil wird als gewaltbereit eingestuft. Auch Marcelo Freitas traf häufig in dieser Saison. Bildrechte: IMAGO

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz konzentrierte sich vor dem Spiel auf das Sportliche: "Sie haben genauso viel zu verlieren wie wir. Sie sind auch Meister geworden und trotzdem wissen nicht, ob sie nun aufsteigen. Am Ende sind das klassische 50:50-Spiele." Weiche Flensburg hatte sich in der Regionalliga Nord knapp gegen den Hamburger SV II durchgesetzt, Energie Cottbus war in der Nordost-Staffel nahezu konkurrenzlos.

Das Plakat "Energiefans gegen Nazis" wurde in Babelsberg wieder entfernt - mutmaßlich von anderen Cottbusern. Bildrechte: IMAGO Beide Vereine holten zudem am Montag den Landespokal. Cottbus setzte sich mit 1:0 beim SV Babelsberg 03 durch, Flensburg gewann ungefährdet mit 3:0 gegen den Husumer SV durch. Wollitz verzichtete in Babelsberg gleich auf fünf Stammspieler. Fabio Viteritti, der erst in der Schlussminute eingewechselt wurde, sagte: "Das war seit Wochen besprochen und zeigt, dass wir volles Vertrauen in jeden Spieler haben."

Pikant: Kurz vor Spielbeginn hatte eine Energie-Fangruppe im Block ein Banner mit der Aufschrift: "Schon immer die Mehrheit! Energiefans gegen Nazis!" aufgehängt. Kurz darauf wurde das Banner aber wieder abgerissen - mutmaßlich von anderen Cottbusern.