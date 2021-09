Nach vier Wochen ohne Wettkampfpraxis steht der Mannschaft von Daniel Berlinski beim BFC eine Herkulesaufgabe bevor. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Lang, lang ist’s her, seitdem der Chemnitzer FC sein letztes Punktspiel bestritten hatte. Vor vier Wochen spielten die "Himmelblauen" bei Chemie Leipzig 1:1, am Freitag (24. September, 19 Uhr) steht sozusagen der "Restart" an. Und das gleich mit einem Knaller im Sportforum Hohenschönhausen beim Spitzenreiter BFC Dynamo, der bisher alle fünf Heimspiele gewonnen hat und dabei nur zwei Gegentreffer kassierte.

Berlinski: "In den letzten vier Wochen ist viel passiert"

Die Mannschaft von Daniel Berlinski steht vor einer Herkulesaufgabe, denn die Umstände vor der Partie in Berlin waren alles andere als einfach. "In den letzten vier Wochen ist viel passiert", sagte der 35-Jährige auf der Pressekonferenz. "In der ersten Woche waren in Quarantäne, in der zweiten Woche mit sechs Spielern auf dem Feld und erst in den letzten beiden Wochen kamen die Spieler nach und nach ins Training zurück". Für Berlinski war es deshalb wichtig, die Belastung bei den Jungs langsam zu steigern, "dass sie wieder das Ballgefühl bekommen, sich körperlich auf einem ordentlichen Niveau bewegen, um ein Ligaspiel bestreiten zu können".

Spielfreude ist gefragt

Auf Topniveau sieht der CFC-Coach seine Mannschaft logischerweise noch nicht, dennoch will er "eine Mannschaft auf den Platz stellen, die in der Lage ist, gegen den BFC eine tolle Leistung abzurufen". "Da wird es wichtig sein, dass wir mit Spielfreude in die Partie gehen. Einfach die Partie genießen, denn die Jungs haben vier Wochen darauf gewartet", ergänzte Berlinski.

200 Tickets für den CFC