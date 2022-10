Trotz des Unentschieden gegen Aufsteiger Greifswald haben die Sachsen-Anhalter weiterhin eine sehr bescheidene Punkteausbeute, die sich vielleicht beim BFC Dynamo zum Positiven verändern könnte. Denn ganz chancenlos sehen sich die Halberstädter dort nicht. So stellte Trainer Manuel Rost im "Germanen Echo TV" fest, dass man gegen Greifswald "seit langer Zeit wieder die Null gehalten und einen Punkt geholt hat", was "für die Köpfe ganz wichtig" war. "Jetzt sind wir voller Vorfreude auf das Spiel am Freitagabend in Berlin", so der 33-Jährige.