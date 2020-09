Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein. Während der Bischofswerdaer FV nach zwei Pleiten in Folge wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen ist, stehen die Zeichen bei Lok Leipzig auf Attacke. Der überzeugende 3:0-Sieg gegen den FSV Luckenwalde am vergangenen Spieltag zeigte auf, welches Potenzial in der nahezu komplett neuformierten Truppe von Almedin Civa steckt. Neben einem überragendem Zak Piplica, der im Mittelfeld als Antreiber voranging, überzeugten Maik Salewski und Sascha Pfeffer mit Toren und Kreativgeist in der Offensivzentrale. Es macht den Eindruck, als hätte sich die "Loksche" nach holprigem Saisonstart gefunden und könnte auch in diesem Jahr wieder oben mitspielen.