Etliche Partien am 26. Spieltag mussten schon abgesagt werden, die Begegnung der BSG Chemie Leipzig am Sonnabend (19. Februar) gegen Hertha BSC II wird trotz der höchst angespannten Personallage bei den Leutzschern im Alfred-Kunze-Sportpark über die Bühne gehen. Wir melden uns ab 13 Uhr per Live-Ticker auf mdr.de/sport sowie in der "SpiO"-App.