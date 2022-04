Leutzscher und Tennis Borussia im sicheren Hafen

Die BSG Chemie Leipzig (11. Platz/46 Punkte) wie auch Tennis Borussia Berlin (9. Platz/48 Punkte) haben praktisch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun, die Mission beider Klubs ist also vorfristig erfüllt.

Der Rest ist Schaulaufen, wobei gerade die Chemiker noch einmal auf den Geschmack gekommen sind. Seit vier Punktspielen sind die Schützlinge von Trainer Miroslav Jagatic ungeschlagen und haben dabei acht Punkte eingeheimst. In den letzten zwei Partien blühten die Leutzscher so richtig auf und münzten beim 3:2-Fußballfest gegen den FC Carl Zeiss Jena und zuletzt in Auerbach (3:1) jeweils Rückstände noch in einen Sieg um.

Chemie-Kapitän Karau: Matchwinner im Hinspiel

Es läuft bei den Grün-Weißen. Immer mit dabei BSG-Kapitän Stefan Karau, der am Ende der Spielzeit seine Karriere beendet. Bei den bisherigen 32 Punktspielen fehlte der 36-Jährige nur ein einziges Mal seiner Mannschaft, und das am 12. Februar (25. Spieltag) beim 1:2 in Lichtenberg wegen einer Gelbsperre. Ansonsten rackerte der Capitano unermüdlich und ging bis auf eine Ausnahme (beim 0:0 gegen Meuselwitz, Auswechslung 72. Minute) stets über die volle Distanz.

Tore erzielen ist nicht die Aufgabe des Abwehrstrategen Karau, ein einziges hat er in der laufenden Saison aber doch geschafft. Und daran werden sich die TeBe-Kicker nur ungern erinnern. Beim 1:0-Erfolg im Hinspiel im Mommsenstadion war der Oldie der Vollstrecker und köpfte die Chemiker in der 36. Minute zum Sieg. Chemie-Kapitän Stefan Karau dreht nach dem 1:0 jubelnd ab. (Archiv) Bildrechte: imago images/osnapix

9. April: TeBe feiert 120-jähriges Vereinsjubiläum

Das Hinspiel-Ergebnis würden die Berliner in Leutzsch gern korrigieren. War die Mannschaft von Markus Zschiesche doch bis zum letzten Auftritt bei Hertha BSC II, der mit 0:4 völlig danebenging, glatt zehn Partien (davon vier Siege) in diesem Jahr ungeschlagen. Zudem steht für TeBe genau an diesem Sonnabend das 120-jährige Vereinsjubiläum an. Eine stolze Zahl. Ob es rein sportlich gesehen Grund zum Feiern gibt, wird sich zeigen.