Die Leipziger müssen am Sonntag gegen den VfB Auerbach wohl auch auf Denis Jäpel (Patellasehne) und Philipp Wendt (Einblutung im Oberschenkel) verzichten. Dennoch soll es den ersehnten Heimsieg geben, Trainer Miroslav Jagatic ist sicher, dass der Kampf irgendwann auch belohnt wird. Denn das Matchglück ist den Leipzigern gerade bei den Partien beim BFC Dynamo und dem FC Carl Zeiss Jena ein wenig abhandengekommen. Vielleicht motiviert die Gastgeber noch mehr, dass nach vielen Wochen endlich die altehrwürdige Anzeigetafel im Alfred-Kunze-Sportpark repariert und wieder funktionstüchtig gemacht wurde.

Die Auerbacher haben nach wie vor enorm an den Abgängen zu knabbern. Michael Schlicht ging zum 1. FC Lok Leipzig, Yannic Voigt zog es nach Zwickau und Paul Horschig ist nun ein Grün-Weißer. Doch besonders Marcel Schlosser als Spielmacher und Flankengeber für Dauerknipser Marc-Philipp Zimmermann konnte bisher nicht ersetzt werden. Etwas Hoffnung gab der 3:2-Sieg gegen Hertha BSC II vor einer Woche, der zweite Dreier der Saison. Und zwei erst kürzlich verpflichtete Griechen, Sempastiano Giaouplari und Michail Fragos, sollen die Vogtländer zum Klassenerhalt führen. Angreifer Fragos könnte am Sonntag sein Debüt in der Regionalliga geben.