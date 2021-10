Zickert-Ausfall tut dem CFC weh

Dass neben Tobias Müller und Dominik Pelivan nun auch noch Kapitän Robert Zickert mit Bänderriss im Knöchel ausfällt, macht die Sache nicht leichter. "So ein Ausfall tut uns sehr weh. Um ambitionierte Ziele zu erreichen, dürfen dir Spieler wie Müller und Zickert nicht ausfallen", so Berlinski, der sich noch nicht festlegen wollte, wer die Position in der Innenverteidigung einnehmen soll. Zu Gegner Cottbus sagte der CFC-Coach nicht viel. Es sei eine ambitionierte Mannschaft, die noch Spiele nachholen müsse und mit ähnlichen Verletzungssorgen zu kämpfen habe wie der Chemnitzer FC.

Cottbus mit großen Abwehrsorgen

Das stimmt: Mit Jan Koch verletzte sich beim überzeugenden 3:0 gegen den ZFC Meuselwitz ein weiterer Innenverteidiger. Nach erster Diagnose stellte sich eine Rissverletzung im Adduktorenbereich heraus. Zudem fällt Shawn Kauter mit einem Riss im Meniskus aus. Bei Joshua Putze war ein Anriss der Achillessehne diagnostiziert worden. Die Sorgenfalten von Trainer Claus-Dieter Wollitz werden nicht kleiner. Und es stehen drei Spiele in sieben Tagen an. Nach dem CFC folgen Tasmania Berlin und kommenden Mittwoch der FC Carl Zeiss Jena. Wollitz hofft auf wenigstens sechs Punkte und in Chemnitz auf einen Sieg, "irgendwie". Jan Koch wird verletzt ausgewechselt. Bildrechte: imago images/Steffen Beyer

Letztes Heimspiel - ein Fest in himmelblau