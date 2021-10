Zwei Hausaufgaben für die CFC-Profis

Lukas Aigner rettete dem CFC zuletzt einen späten Punkt gegen Cottbus. Bildrechte: Picture Point Das Last-Minute-1:1 unter der Woche gegen Cottbus durch einen Kopfballtreffer von Lukas Aigner war immerhin ein emotionaler Mutmacher und nicht unverdient, weil das Team zumindest stetig Einsatz zeigt. Leistungstechnisch und gerade im Angriff war es aber genauso mausgrau wie die sonstigen Auftritte. Trainer Daniel Berlinski kam deshalb zu folgender Einsicht: "Wir haben gegen Cottbus zur Pause das System umgestellt und waren dann auf den Flügeln nicht mehr doppelt besetzt. Da hat man gemerkt, dass uns das in den Offensivaktionen beschränkt hat. Ziel wird es sein, jetzt wieder mehr Chancen zu kreieren."

Heißt: Gegen den VfB sollen die Flügel wiederbelebt werden. Dazu stellt Berlinski klar: "Wir haben zuletzt zu viele Körner gegen den Ball gelassen. Dadurch hat uns die Kraft im eigenen Ballbesitz gefehlt, um etwas zu herauszuspielen." Gerade bei der fünften Partie in 15 Tagen will der 35-Jährige daher mehr Ballstafetten in den eigenen Reihen sehen. Berlinski: "Das müssen wir umstellen, vor allem jetzt am Ende der zweiten englischen Woche in Folge. Da muss man schauen, dass man mit den eigenen Kräften ordentlich haushaltet."

Mehr Flügelaktionen mit Flanken, mehr Ballbesitz – das sind die einfachen und wohl auch derzeit umsetzbaren Hausaufgaben für seine CFC-Profis. Nötig wären wohl längst auch bessere Laufwege, ein schnelleres Umschaltspiel und vor allem mehr Pässe direkt in die Tiefe. Die Liste ist so lang, dass sie schnell überfordernd wirken könnte.

Halberstadt seit drei Monaten ohne Auswärtspunkt

Schwere Zeiten für Benjamin Duda. Halberstadt konnte in den vergangenen fünf Partie keinen Sieg holen. Bildrechte: imago images/opokupix Deshalb hofft man in Chemnitz, dass es gegen Halberstadt auch so reicht. Die Germania ist trotz ihres Negativlaufs nur zwei Plätze schlechter und hielt unter der Woche gegen Aufstiegskandidat Altglienicke beim 0:3 immerhin bis zur 80. Minute voll mit. Bei 3:13 Toren in den vergangenen fünf Sieglos-Partien drückt der Schuh aber auf jeden Fall defensiv, was dem CFC wohl gelegen kommt. Berlinski meint: "Halberstadt ist wesentlich besser in die Saison gestartet, als es die Lage nun hergibt. Wir werden sie aber nicht unterschätzen."