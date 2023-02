Dass die Greifswalder ernst zu nehmen sind, wurde den Chemnitzern bereits im Hinspiel klar. Damals gab es ein mageres 0:0 beim Aufsteiger. Entsprechend gewarnt ist Tiffert vor dem anstehenden Rückspiel, bei dem er ein ähnlich schwieriges Spiel wie schon im August erwartet. Man solle sich "bitte nicht von der Tabelle täuschen lassen", appellierte der CFC-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Nicht nur habe der Gegner "absolute Qualitäten auf jedem Bereich", zudem habe sich die Mannschaft noch einmal am Transfermarkt klar verstärkt. Damit spielt Tiffert auf die Verpflichtung von Union Berlins Fabio Schneider sowie die Leihe von Hansa Rostocks Theo Gunnar Martens an, deren Dienste sich der GFC in der Winterpause sicherte.