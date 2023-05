Darüber hinaus bliebe der mittlerweile seit über 14 Monaten (!) bestehende Heimnimbus aufrechterhalten. Aktuell ist Jena 19 Regionalligapartien auf eigenem Rasen lang ungeschlagen. Die letzte Niederlage datiert vom 18. März 2022. Damals gewann – genau – Hertha BSC II mit 1:0 in Jena. In der Gegenwart reist der längst ins gesicherte Mittelfeld aufgerückte Tabellenachte ohne Druck und mit großem Selbstvertrauen an. Die Berliner von Trainer Ante Covic haben neun Partien in Serie nicht verloren.