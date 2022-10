Das Ergebnis schmerzte, wie Patz auf der FCC-Homepage verriet: "Damit waren wir nicht zufrieden, und das haben wir auch so klar mit der Mannschaft ausgewertet, die das auch sehr selbstkritisch angenommen und dann die richtige Reaktion im Training gezeigt hat." Trotz alledem solle jetzt nicht alles in Frage gestellt werden, fuhr der 39-Jährige fort. "Positiv bleiben und den jungen Spielern weiter das Vertrauen geben, um uns aus dieser Phase auch wieder herauszuarbeiten. Und das werden wir auch schaffen."

Am besten gleich gegen die Lichtenberger, die bisher auch keine Bäume ausgerissen haben. Personell kann Patz fast auf die volle Kapelle zurückgreifen, nur Justin Schau nach einer Fußverletzung und Maurice Hehne mit einem Muskelfaserriss werden fehlen.

Bisher trafen beide Mannschaften zweimal aufeinander. Die Bilanz spricht eindeutig für den FCC. Letzte Saison gewannen die Jenaer im "Paradies" mit 3:0, das Rückspiel in Berlin ging mit 2:0 ebenfalls an die Thüringer. Bei den Lichtenbergern steht seit dem Sommer Murat Tik an der Seitenlinie. Sein Team hat bisher neun Punkte eingefahren und rangiert auf dem 14. Tabellenplatz. Zuletzt verloren die "Roten" zuhause gegen den Chemnitzer FC 0:2, davor gab es im Berliner Derby beim souveränen Spitzenreiter Berliner AK ein 0:6.