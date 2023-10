Was aber gerade in dieser schwierigen Situation auffällt: Es fehlt eine ordnende Hand im Mittelfeld, ein gestandener Spieler, der das Spiel an sich und die teils verunsicherten Spieler mit sich reißt. Routinier Sascha Pfeffer war bis zum Sommer so einer. Riccardo Grym füllt die Rolle aktuell noch nicht aus und knüpft nicht an sein starkes Frühjahr an. Zudem laufen weitere Stammkräfte wie Osman Atilgan oder Farid Abderrahmane ihrer Topform hinterher. Auch Kapitän und Torgarant Djamal Ziane hat Ladehemmung, wird allerdings auch viel zu selten mit ordentlichen Flanken gefüttert. Klar ist: wenn angesichts des übersichtlich großen Kaders der Blau-Gelben drei, vier Spieler nicht ihre Form abrufen, wird es in dieser ausgeglichenen Liga ganz schwer.