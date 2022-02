Im Heimspiel am Samstag (26.02.2022, 14.05 Uhr im Ticker) gegen Altglienicke will Lok nun wieder in die Erfolgsspur. Altglienicke war in den vergangenen beiden Regionalliga-Spielzeiten Tabellen-Zweiter. "Eigentlich eine Top-Mannschaft", sagt Civa über die Berliner. "Zwischendurch hatte Altglienicke Probleme und einige Corona-Erkrankte. Jetzt sind gegen uns alle wieder zurück."