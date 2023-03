Schalter umlegen: Nach Jena jetzt gegen Luckenwalde

Das 2:2 beschäftigte den Coach auch am trainingsfreien Montag noch. "Es war zwar kein gefühlter Sieg, aber wir haben viel mitgenommen. Auswärts bei der Kulisse nach einem 0:2 zurückzukommen zeigt, welche Moral in der Truppe steckt." Das Spiel gegen den FSV Luckenwalde, der immerhin in diesem Jahr aus sechs Partien zehn Punkte holte und dabei gegen Cottbus, Chemie Leipzig und Babelsberg gewann, werde aber ein ganz schweres und enges. "Man muss nach diesem Topspiel vom Samstag den Schalter umlegen. Luckenwalde ist gut gestartet, wir müssen 100 Prozent konzentriert sein, dürfen uns keine Blöße geben", so Gerber. Aber der 43-Jährige vertraut seinem Team, denn "die Junge wissen, um was es geht". Fabian Gerber vertraut seinem Team: "Sie wissen, um was es geht". Bildrechte: IMAGO / Bild13

Kapitän Andrej Startsev brummt Gelbsperre ab

Personell haben die Erfurter den Abnutzungskampf von Jena gut weggesteckt, es gab keine weiteren Verletzten zu beklagen. Allerdings kassierte Kapitän Andrej Startsev seine fünfte Gelbe Karte und wird am Mittwoch fehlen. Ein schwerer Verlust, so Gerber. Nicht dabei sind auch weiterhin die Langzeitverletzten Romario Hajrulla und Samuel Biek. Mit beiden Spielern rechnet Gerber frühestens im Mai zum Saisonfinale. Osayamen Osawe könnte zumindest für das Spiel am Sonntag gegen Lok Leipzig eine Option sein. Das gilt auch für Offensivmann Paul Kämpfer, der sich vor dem Derby den Zeh gebrochen hatte.

Christian Flath (li.) - hier im Duell mit Artur Mergel - fehlt Luckenwalde verletzungsbedingt. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Luckenwalde mit Personalsorgen