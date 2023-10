Das sieht auch Coach Fabian Gerber so, der auch weiß, dass die Mannschaft am Freitag gegen Babelsberg nicht nur vor dem gegnerischen Tor einen kühlen Kopf braucht. "Babelsberg hat eine richtig gute Mannschaft, ist sehr homogen, sehr gut besetzt in allen Mannschaftsteilen. Und sie haben eine Menge Erfahrung in ihren Reihen, gehören ganz oben hin." Es sei ein absolutes Spitzenspiel zweier offensiver Mannschaften. Man müsse die Räume engmachen, sehr gut verteidigen.

Bildrechte: IMAGO/Christian Heilwagen