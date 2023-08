Schulterklopfer gab es genug, jetzt soll endlich auch Ertrag eingefahren werden. Der FC Eilenburg gastiert am Samstag beim FSV Luckenwalde und ist trotz der vier Niederlagen zum Saisonstart optimistisch. "Wir bleiben auch dort bei unserem Stil treu, orientieren uns nicht am Gegner, machen unser Spiel gegen den Ball", erklärte Trainer Sascha Prüfer. Man wolle auch in Luckenwalde mutig sein, werde in der ersten Halbzeit eher tief stehen. Was den Coach Mut macht: In allen vier Spielen in Greifswald, gegen Babelsberg bei Lok Leipzig und gegen den BFC Dynamo hatte man genügend Momente und Chancen, um Punkte zu holen. "Man hat auch gesehen, dass fast alle Mannschaften der Liga unter Druck Probleme bekommen."“

Sascha Prüfer: "Mannschaft bleibt ihrem Stil treu." Bildrechte: IMAGO / Picture Point