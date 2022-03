Nach dem beachtlichen 1:1 zuhause gegen Tabellenführer BFC Dynamo steht für die BSG Chemie Leipzig am Sonntag (20. März) zum Frühlingsanfang eine Reise ins Havelland an. Gegner ist der FSV Optik Rathenow mit seinem Kulttrainer Ingo Kahlisch, der seit 1989 bei den Brandenburgern an der Linie steht. Anstoß im schönen "Stadion Vogelgesang" ist 13 Uhr, wir sind per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App dabei.