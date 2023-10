Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Fußball | Regionalliga FSV Zwickau will gegen Altglienicke aus dem Tabellenkeller klettern

Hauptinhalt

11. Spieltag

21. Oktober 2023, 14:32 Uhr

Für den FSV Zwickau hat der Abstiegskampf bereits begonnen. Nur einen Punkt konnte die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt aus den letzten vier Spielen mitnehmen. Am Sonntag erwartet der FSV die VSG Altglienicke (13 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Im Premierenspiel gegen die Berliner soll der Befreiungsschlag her.