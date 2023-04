Während bereits fast sicher ist, dass der Aufstieg in dieser Saison ausbleiben wird, haben die Jenaer bereits die Zukunftsplanungen in die Hand genommen. Am Donnerstag gaben sie die Verpflichtung von Elias Löder zur kommenden Saison bekannt. Der 23-jährige Offensivmann konnte sich in der 3. Liga beim Halleschen FC nicht durchsetzen, nun soll er an den Kernbergen durchstarten. Bereits zuvor waren die Verträge von Mittelfeldspieler Justin Schau und Torhüter Alexios Dedidis verlängert worden.