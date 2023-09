Der Chemnitzer FC will nach dem Befreiungsschlag vor einer Woche gegen Lok Leipzig (1:0) am Freitagabend beim Berliner AK (Anstoß: 19 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) nachlegen. Nachdem die Himmelblauen im sechsten Regionalliga-Spiel endlich den erste Saisonsieg eingefahren haben, wollen sie sich nun aus dem Tabellenkeller befreien. Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Christian Tiffert auf dem 16. Platz, was natürlich überhaupt nicht ihr Anspruch ist.