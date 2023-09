Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga noch immer ohne Auswärtspunkt. Alle vier bisherigen Spiele in der Fremde gingen verloren. Am Sonntag nun gastiert die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt beim Tabellenletzten Berliner AK (Anstoß: 13 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Wann also, wenn nicht jetzt, könnte die Chance auf eine Kehrtwende in der Auswärtsbilanz größer sein?