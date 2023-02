Fußball | Regionalliga Siegen verlernt? Chemie Leipzig will gegen formstarkes Luckenwalde endlich wieder jubeln

20. Spieltag

Für Chemie Leipzig geht es am Freitag, den 10. Februar, in das zweite Freitagabend-Flutlichtspiel in Serie (ab 19 Uhr, live im Ticker in der SpiO-App und auf mdr.de/sport). Nachdem es vergangene Woche eine deutliche Niederlage setzte, will die BSG nun wieder angreifen. Allerdings wartet mit dem FSV Luckenwalde einer der aktuell undankbarsten Gegner auf, bei dem die derzeitige Form völlig konträr zum Tabellenplatz steht.