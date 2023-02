Drei Tage nach dem knappen 2:1-Erfolg bei Germania Halberstadt trifft Chemie Leipzig in der Fußball-Regionalliga auf den nächsten Abstiegskandidaten: Am Samstag (Anstoß: 13 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) gastiert die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic beim SV Lichtenberg 47.

Dabei muss Jagatic personell umbauen: Stamm-Innenverteidiger Philipp Harant kassierte in Halberstadt seine fünfte Gelbe Karte, ebenso wie Nebenmann Paul Horschig. Beide sind für das Spiel in Lichtenberg gesperrt. Als Alternativen stünden etwa Ben Keßler und Manuel Wajer zur Verfügung, aber Jagatic hat auch andere Optionen. Zudem kann er zwischen einer Dreier- und einer Viererkette wählen. Allerdings hat sich der Coach noch nicht für eine Formation entschieden, will das Abschlusstraining abwarten: "Ich muss schauen, ob sonst alle an Bord sind."