Allerdings gab es beim Spiel gegen Erfurt zwei Szenen, die für das kommende Wochenende durchaus von Bedeutung sein könnten: In der 20. Minute beging Chemie-Linksverteidiger Lucas Surek ein Foulspiel im Mittelfeld, Mannschaftskollege Paul Horschig schlug den Ball weg - und kassierte dafür von Schiedsrichter Pascal Wien die Gelbe Karte. Und in der 75. Minute rückte Innenverteidiger Philipp Harant aus der Abwehrkette heraus und ließ gegen Erfurts Artur Mergel das Bein stehen, was ebenfalls Gelb nach sich zog.

Problem: Für beide Spieler, Horschig und Harant, war es die vierte Gelbe Karte in dieser Saison. Beide Abwehrspieler gehen also vorbelastet in die Partie gegen Babelsberg. Doch Jagatic will sich darüber nicht den Kopf zerbrechen: "Das Ding ist jetzt entschieden", sagt er. Zumindest die Horschig-Karte sei "unnötig" gewesen, fügt der Coach an, zur Zurückhaltung aufrufen will er seine Abwehr-Säulen allerdings nicht: "Das hemmt nur. Die sollen sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren."