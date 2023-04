Definitiv nicht zur Verfügung stehen wird Chris Löwe, der noch rotgesperrt ist. Auch Stephan Mensah wird wegen muskulärer Probleme noch drei Wochen ausfallen. Robert Berger hat nach seinem Rippenbruch in Meuselwitz schon wieder gespielt, wenn auch unter Schmerzen. "Das spürt man sehr lang", sagte Tiffert. Der Rechtsverteidiger benötige Schmerzmittel und "glückliche Momente in den Zweikämpfen". Allerdings sei Berger ein Spieler, der ein hohes Maß an "Mentalität" mitbringe.

Sportlich wichtiger als das Ligaspiel gegen den BAK, in dem es für beide Mannschaften um nicht mehr viel geht, ist dann die Partie im Landespokal-Halbfinale am kommenden Mittwoch beim FC Oberlausitz Neugersdorf. Der CFC hat durchaus eine gewisse Chance, den Titel zu gewinnen und in den DFB-Pokal einzuziehen. Den Aufstieg haben die Chemnitzer hingegen abgehakt: Durch die jüngste Schwächephase sind sie in der Tabelle abgerutscht und haben nun 14 Punkte Rückstand auf Platz eins.